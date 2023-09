"É preciso transformar a motivação no combustível do sucesso"

João Andrade Barros não tem pudores em falar da vida difícil que levou em criança. Nascido no Alentejo, um de cinco filhos de uma família pobre de imigrantes cabo-verdianos, começou cedo a cuidar do campo, e combateu a desigualdade social, a discriminação racial e a xenofobia - só se tornou cidadão português aos 18 anos - na persecução do seu sonho de jogar futebol.