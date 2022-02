ID No Limits, um festival do hoje e do amanhã

Depois de um interregno de três anos, o festival dos sons urbanos contemporâneos voltou a instalar-se no Centro de Congressos do Estoril, com a promessa de ter vindo para ficar.

Mr. Carmack no ID No Limits. Sarah Hawk

Se havia evento público com provas de fogo a ultrapassar nestas primeiras semanas de pós-pandemia, era este. Outrora chamado Lisbon Dance Festival e sediado no LX Factory, em Alcântara, o ID No Limits mudou-se, de cara e conceito novos, para o Estoril em 2019 - numa edição bem-sucedida, embora claramente com arestas por limar -, alheio ao facto de que uma segunda edição só chegaria volvidos três dolorosos anos.