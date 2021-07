União Zoófila acusa CML de 'represália' e recusa sair sem condições para animais

A União Zoófila (UZ) acusou a Câmara Municipal de Lisboa (CML) de divulgar "informação falsa" num cartaz afixado junto às suas instalações que abrigam 700 animais. A imagem menciona um "novo abrigo para cães e gatos" da UZ e da sua vizinha, a Associação Focinhos e Bigodes, no Parque Urbano de Vale do Forno. Mas a UZ garante que não existe nenhum acordo para mudar o abrigo para esse local e que o seu nome é usado de maneira abusiva.



Horas depois de a UZ denunciar o cartaz no Facebook, este foi retirado. À SÁBADO, a presidente da UZ relata que, em junho, recebeu um email da CML "a pedir para assinarmos um contrato de saída". "Mas evidentemente nao assinámos, temos que saber primeiro o contrato de entrada", explica Luísa Barroso. "Ficámos à espera e não recebemos resposta nenhuma. Mandámos email para a CML, para a arquitecta, a explicar tudo. Depois deparámo-nos com este outdoor. Os nossos associados ficaram admirados, a questionar que combinação tinha sido feita sem ser discutida em Assembleia-Geral... Não combinámos nada. É um disparate", lamenta.



Há pelo menos 24 anos - desde que Luísa Barroso está ligada à UZ - que há uma reunião de quatro em quatro anos sobre a relocalização do abrigo. Apesar de as instalações terem sido construídas por pessoas ligadas à associação, sem apoios municipais, o terreno em que assentam é camarário e "foi cedido há cerca de 70 anos por tempo indeterminado".