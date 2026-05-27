YouTube passa a detetar e etiquetar conteúdos criados com IA automaticamente

Os criadores terão sempre a possibilidade de contestar a rotulagem dos seus vídeos em caso de deteção errada, assegurou o YouTube.

Edição de 26 de maio a 1 de junho

O YouTube passará a detetar e a identificar automaticamente os conteúdos criados por inteligência artificial (IA), informou hoje a empresa que pertence à Google, que até agora dependia dos criadores do conteúdo para etiquetar os vídeos.



YouTube STRF/STAR MAX/IPx

"Se um criador não indicar se utilizou ou não IA, mas os nossos sistemas detetarem uma utilização significativa de IA realista, passaremos a aplicar automaticamente uma etiqueta", indicou a empresa.

Perante o advento das ferramentas de inteligência artificial generativa, o YouTube tomou as primeiras medidas em 2024, solicitando aos criadores de conteúdos que declarassem quando utilizavam IA.

Com este novo sistema automatizado, os criadores terão sempre a possibilidade de contestar a rotulagem dos seus vídeos em caso de deteção errada, assegurou o YouTube.

Além disso, a plataforma indicou que esta classificação não influenciaria o seu algoritmo de recomendação.

Outras plataformas e redes sociais enfrentam o aumento massivo de conteúdos gerados por IA, por vezes difíceis de identificar devido aos rápidos progressos desta tecnologia.

No final de abril, a plataforma de 'streaming' de áudio Spotify apresentou um novo selo, "Verified by Spotify", indicando que o artista ou a banda é provavelmente humano e não um avatar de inteligência artificial (IA).