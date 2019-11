O reforço no controlo de mochilas por parte das autoridades policiais, que atrasou em cerca de 15 minutos o início da Web Summit , em Lisboa , deveu-se a procedimentos normais de segurança, disse à agência Lusa fonte da PSP "É como se faz em qualquer evento, como um jogo de futebol. É uma questão de segurança", referiu a mesma fonte.No início da cimeira tecnológica, o cofundador e presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, agradeceu às forças de segurança portuguesas, que decidiram à última hora reforçar o controlo de mochilas, atrasando em cerca de 15 minutos o início da cimeira tecnológica."Há duas horas [as forças policiais] tomaram a decisão de começar a ver as mochilas", reforçando o controlo de segurança, adiantou Paddy Cosgrave."Nós respeitamos e achamos que o interesse deles é o interesse de todos vós", acrescentou.Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016 e vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.O evento realiza-se em Lisboa entre hoje e quinta-feira.