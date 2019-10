O cofundador da Web Summit Paddy Cosgrave disse à Lusa que uma das novidades da edição deste ano é a aplicação que permite a tradução das intervenções em quatro línguas: chinês, japonês, espanhol e português."Vamos ter tradução pela primeira vez no 'Centre Stage' [palco principal]", bastando colocarem os auscultadores e utilizarem a aplicação, disponível em quatro línguas, disse.Outra das novidades é que a restauração no espaço exterior do evento vai passar a aceitar pagamentos em cartão.Paddy Cosgrave manifestou-se "otimista" quanto à edição deste ano e disse aguardar a intervenção do 'chairman' rotativo da Huawei Guo Ping."Estou muito interessado em ouvir o 'chairman' da Huawei falar", já que se trata da "empresa que mais se fala em todo o mundo nos últimos seis meses", prosseguiu, salientando que "as pessoas já começaram a chegar a Lisboa.Outro dos destaques é a presença de Edward Snowden, o norte-americano que denunciou práticas de espionagem nos Estados Unidos.Questionado sobre quais são as tendências do evento deste ano, Cosgrave considerou que "muitas pessoas vão estar a falar do impacto da tecnologia nas eleições", nomeadamente quando falta um ano para as eleições nos Estados Unidos."Há cinco, seis anos nenhum destes assuntos eram falados na Web Summit", desde inteligência artificial, adição à tecnologia, violação da privacidade, disse.Nessa altura, "as notícias de tecnologias apareciam numa pequena secção da área de negócio, hoje estas pequenas histórias estão nas páginas principais", sublinhou.A quarta edição da Web Summit em Lisboa arranca dia 04 e termina em 07 de novembro.Sobre a parceria com a Altice Portugal, Paddy Cosgrave disse que é a mais longa na história da Web Summit."Nunca fizemos um acordo com mais de três anos, com a Altice fizemos por 10 anos, é um compromisso inacreditável", sublinhou.Questionado sobre se o facto de ter um 'country manager' [diretor-geral] da Web Summit para Portugal [Artur Pereira] é sinal que vai expandir a empresa em Portugal, Paddy Cosgrave disse que Portugal tem "pessoas brilhantes" e que espera "contratar mais pessoas"."O Artur [Pereira] é um solucionador de problemas", afirmou o cofundador, aludindo ao diretor-geral.Com ele, "não há problema que não possa ser resolvido", disse, adiantando que a mudança de instalações do escritório da Web Summit em Portugal, para o pólo criativo LACS Anjos, em Lisboa, irá acontecer "antes do Natal".Atualmente, a Web Summit conta com cerca de 12 pessoas em Portugal.Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave e os cofundadores Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, vai manter-se em Lisboa até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso da cidade de Lisboa.