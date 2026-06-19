Viúva de Pinto da Costa quebra silêncio sobre alegado esvaziamento das contas do ex-presidente do FC Porto

A polémica em torno da herança de Jorge Nuno Pinto da Costa continua a dar que falar. Depois do CM ter avançado que Alexandre Pinto da Costa apresentou queixa-crime contra Cláudia Campo Pinto da Costa por alegadas movimentações financeiras realizadas nos meses que antecederam a morte de Pinto da Costa, a viúva decidiu reagir publicamente através de um comunicado.

Na nota enviada à comunicação social, Cláudia Campo rejeita de forma categórica todas as acusações que lhe têm sido dirigidas no âmbito do litígio que a opõe ao filho mais velho do antigo dirigente do FC Porto.

"É absolutamente falso afirmar ou insinuar que tenha esvaziado contas, feito desaparecer dinheiro ou património, ou praticado qualquer apropriação ilegítima", começa por afirmar.

"As matérias que têm vindo a ser publicadas correspondem a alegações unilaterais, produzidas em contexto de litígio judicial, por alguém que apenas se lembrou que tinha Pai após o óbito do mesmo", refere no comunicado, acrescentando que está a ser criada uma "realidade paralela" que, diz, não corresponde aos factos.

A viúva do antigo líder portista contesta ainda a ideia de que tenha existido uma vitória judicial da parte contrária: "É também falso sugerir que exista qualquer decisão judicial que lhe permita defender que 'ganhou o recurso', já que a mesma não existe", sublinha, explicando que a decisão mais recente determinou apenas o regresso do processo à primeira instância para nova apreciação de questões factuais.

No final do comunicado, Cláudia Campo reafirma que "rejeita integralmente as imputações que lhe têm sido dirigidas, reafirma que não praticou qualquer desvio, apropriação ou dissipação de património e informa que está em curso mais uma participação criminal contra o autor das falsas notícias publicadas, uma vez que não aceita nem pode aceitar que a sua honra seja posta em causa desta forma tão rasteira, típica de quem quer julgar e não aceita ser julgado", concluiu.