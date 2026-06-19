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Preço de galão de gasolina nos EUA cai para nível inédito desde março

Lusa 07:21
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Mesmo com o preço a cair, os condutores nos EUA estão a pagar cerca de um dólar acima do que pagavam antes do ataque israelo-norte-americano ao Irão, em 28 de fevereiro

O preço médio de um galão (3,79 litros) de gasolina nos EUA foi na quinta-feira inferior a quatro dólares, um valor nunca visto desde o final de março.

AP Photo/Gene J. Puskar

Segundo o clube automobilístico AAA, o preço médio de um galão de gasolina normal foi hoje de 3,999 dólares.

Mas mesmo com o preço a cair, os condutores nos EUA estão a pagar cerca de um dólar acima do que pagavam antes do ataque israelo-norte-americano ao Irão, em 28 de fevereiro, e mais 25%, em termos homólogos.

Mas a gasolina não foi a única coisa qu ficou mais cara desde o início desta guerra.

Mercearias, bilhetes de avião e até preservativos e sapatos custam mais em contexto de perturbações nas cadeias de distribuição.

Mesmo que o petróleo e outros produtos essenciais, como os fertilizantes, comecem a fluir do Médio Oriente, os analistas aviam que os preços caros vão durar até muito depois de a guerra acabar.

Pat Penfield, docente de cadeias de fornecimento na Universidade de Siracusa, avisou hoje que "os preços vão continuar a subir durante o resto do ano".

Isto vai acontecer, fundamentou, devido a stocks esgotados ou muito reduzidos e problemas nas cadeias de abastecimento causados pela guerra, exemplificando com os agricultores, que vão ter de pagar mais pelos fertilizantes e outros produtos nos próximos tempos, "o que se vai traduzir no aumento dos produtos alimentares no outono".

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