Poupanças das famílias nos certificados de aforro dão maior salto em três anos

Com a taxa-base a subir, graças à evolução da Euribor, o "stock" destes instrumentos aumentou em mais de 750 milhões de euros em maio.

As famílias investiram 755,9 milhões de euros em certificados de aforro em maio. É preciso recuar três anos - até à corrida registada no início de 2023 - para encontrar um saldo mensal tão expressivo. A aceleração da procura acontece numa altura em que o juro está a voltar a subir graças à evolução da Euribor.



Certificados de aforro Miguel Baltazar/ Medialivre

Segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal, o "stock" de certificados de aforro atingiu, no final de maio, os 42.447,14 milhões de euros. O montante representa uma subida de 1,81% em relação ao mês anterior. Desde setembro de 2024 que todos os meses tem entrado mais dinheiro do que aquele que sai.

Após meses de ligeiras subidas e descidas, a taxa-base tem saído reforçada da subida dos juros de referência do Banco Central Europeu (BCE). Determinada mensalmente no antepenúltimo dia útil do mês, para vigorar durante o mês seguinte, a taxa-base dos certificados de aforro segue uma fórmula ditada pela média da Euribor a 3 meses nos 10 dias úteis anteriores (que não pode ser superior a 2,5% nem inferior a 0%).

Em maio, esta taxa foi de 2,195%, tendo voltado a subir para 2,215% este mês (sendo que a estes montantes acrescem ainda os prémios de permanência). A par do juro, o aumento dos limites máximos por aforrador - nos certificados da série F (a atual) subiu para 250 mil euros (de 100 mil euros), enquanto o acumulado com os certificados da série E é agora de 500 mil euros (face aos anteriores 350 mil) - também estará a ajudar.

A evolução positiva do saldo mensal dos certificados de aforro tem mais do que compensado os resgates nos certificados do Tesouro, que acontecem sucessivamente desde novembro de 2021. Em maio, o "stock" caiu mesmo para 6.751,41 milhões de euros, menos 219,75 milhões do que no mês anterior. No conjunto dos dois produtos de poupança do Estado, a evolução mensal foi positiva em 536,13 euros (1,1%), colocando o total em 49.198,55 euros.

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