Vice-presidente da CMVM demitiu-se

Filomena Oliveira, que tomou posse como vice-presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no final de novembro de 2016, vai agora sair.





"A CMVM confirma que Filomena Oliveira apresentou a sua demissão do cargo de Vice-Presidente ao Senhor Ministro das Finanças", disse fonte oficial da CMVM numa nota enviada ao Negócios, referindo que "o processo de substituição correrá os seus trâmites normais".



Filomena Oliveira passou a ser vice-presidente da CMVM em novembro de 2016, quando Gabriela Figueiredo Dias substituiu Carlos Tavares na presidência do regulador.



Antes de integrar a CMVM, Filomena Oliveira tinha presidido aos conselhos de administração da Caixagest, Fundger e CGD Pensões, tendo passado ainda pelo IGCP, direção geral do Tesouro e Banco de Portugal.



"A CMVM agradece o empenhado contributo de Filomena Oliveira durantes os 2 anos e meio de exercício de funções, desejando-lhe as maiores felicidades para os desafios que se seguirem", acrescentou a CMVM.