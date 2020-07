Empresas espanholas com 70% do mercado das obras públicas em Portugal

As empresas portuguesas conseguiram, no último ano e meio, pouco mais de 30% das obras públicas. De acordo com o Público, que através do Portal Base analisou os contratos adjudicados para obras públicas acima dos sete milhões de euros, 70% do mercado ficou às mãos de empresas espanholas.

Do total de 1.431 milhões de euros adjudicados, apenas 444,8 remeteram para empresas portuguesas.