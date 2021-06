Turismo dispara em abril mas ainda está aquém de 2019

O número de hóspedes e de dormidas disparou na ordem dos três dígitos em abril, quando comparado ao mesmo mês de 2020, no qual a pandemia ditou basicamente um cessar da atividade turística. Já face a abril de 2019, continua a notar-se um decréscimo.







hotel, hoteis, hoteleiros, dormidas, turismo, quarto, alojamento

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos turismo abril dormidas

O setor do alojamento turístico registou 460 mil hóspedes e 946,8 mil dormidas em abril de 2021. Estes números representam aumentos de, respetivamente, 762,6% e 510,8%. Comparando com abril de 2019, os hóspedes registaram um decréscimo de 80,3% e as dormidas diminuíram 84,2%.Os residentes foram os que mais impulsionaram a subida, com as suas dormidas a aumentarem 517%, enquanto os não residentes foram responsáveis por um salto de 496,5%.Na sequência desta avolução, também os proveitos cresceram substancialmente. Os estabelecimentos de alojamento turístico arrecadaram 47,7 milhões de euros no total, ou seja, mais 838% que no mês homólogo. Em relação a 2019, as quebras são novamente na ordem dos 85%. O rendimento médio por quarto ficou-se pelos 10,8 euros em abril, quando em 2019 havia sido de 45,5 euros.A área metropolitana de Lisboa concentrou 24,4% das dormidas em abril, seguindo-se o Norte (19,7%), o Centro (15,5%) e o Algarve (14,9%). Entre janeiro e abril, considerando a generalidade dos meios de alojamento (estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), registaram-se 1,4 milhões de hóspedes e 3,3 milhões de dormidas, correspondendo a variações de -65,9% e -67,2%, respetivamente.