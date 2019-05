Há mais portugueses a declarar e a pagar IRS. Os últimos números disponibilizados pela Autoridade Tributária (AT) mostram uma subida da receita arrecadada que ultrapassou os 11,5 mil milhões de euros em 2017 (mais 7,2% do que em 2016). No universo de contribuintes destacam-se aqueles que têm um rendimento superior a 250 mil euros.Leia a notícia no Correio da Manhã