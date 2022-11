Trabalho presencial ou híbrido? 'Empresas têm de ouvir cada trabalhador'

Novo estudo revela que o trabalho híbrido é o mais proveitoso, tanto para trabalhadores como para as empresas. Mas muitas organizações mostram-se resistentes a trocar o seu funcionamento atual.

O mundo do trabalho foi forçado a evoluir pelas circunstâncias. Em poucas semanas, milhares de empresas que sempre tinham tido trabalho presencial tiveram de arranjar alternativas para trabalho remoto (o teletrabalho). E à medida que o mundo foi voltando aos eixos "normais", as empresas tiveram de se debater com a questão: os trabalhadores voltam à empresa, permanecem em casa ou funcionam num modelo híbrido? Novo estudo foi analisar o que querem os trabalhadores e o que beneficia cada uma das organizações. E o trabalho híbrido parece beneficiar todos.