Os trabalhadores dos portos estão em greve desde as 00h00 de segunda-feira passada até às 24h00 de sexta-feira para reivindicar que as administrações cumpram o acordo colectivo de trabalho.Segundo o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias, a greve inclui os portos de Viana do Castelo, Douro e Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines, Madeira, Açores e trabalhadores do terminal de granéis líquidos de Sines.Foi ainda decretada greve ao trabalho extraordinário das 00h00 horas do dia 31 de Março de 2018 até às 24h00 do dia 1 de Abril de 2018, fim de semana da Páscoa."Constituem fundamentos para a greve decretada, particularmente a recusa da assinatura do ACT, por parte das Administrações Portuárias, não obstante o acordo alcançado na reunião de 20/12/2017", lê-se no comunicado."Por outro lado, os resultados consubstanciados no referido acordo estiveram sempre dependentes das orientações recebidas pela tutela, segundo as informações que nos eram transmitidas. E foi por isso que esta direcção sindical deixou cair outras reivindicações, exactamente para evitar inflacionar os custos", acrescentou ainda o sindicato.A nota refere que existem ainda outras razões para a greve "nomeadamente nos portos das regiões autónomas" e que as administrações não cumprem o ACT em vigor desde Dezembro de 2015".A Lusa tentou obter, ainda sem sucesso, os números do primeiro dia de adesão.