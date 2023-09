Os trabalhadores da TSF estão esta quarta-feira em greve, cumprindo assim o que foi aprovado, por unanimidade, em plenário, na semana passada. Os trabalhadores acusam a administração da Global Media Group de "desrespeito" pelos profissionais da rádio.







Estão a se cumpridas 24 horas de paralisação, a primeira em 35 anos de história a ser convocada pelos trabalhadores. Além da paralisação, os funcionários estão concentrados junto às instalações da rádio, em protesto.Assim, esta quarta-feira, a antena da TSF está a transmitir música e spots a referir a existência da greve, no lugar da programação habitual.Como motivo para a greve, os trabalhadores evocaram sentir um "reiterado desrespeito" pelos profissionais dos vários setores da rádio por parte da administração, que culminou, há duas semanas com o afastamento do diretor."Depois de uma diminuição contínua dos recursos da rádio por responsabilidade de várias administrações, constata-se que também o atual Conselho de Administração (CA) não cumpriu os compromissos que assumiu, seja em relação ao investimento, seja pela não aplicação da proposta de ajustes salariais e do aumento do subsídio de refeição retroativo a janeiro de 2023", pode ler-se no documento em que a greve foi aprovada e que foi divulgado a 11 de setembro.Ainda de acordo com a nota dos trabalhadores, nos últimos meses "ocorreram casos de atraso no pagamento de salários, situações inadmissíveis agravadas, no caso do último mês, pela total ausência de aviso prévio ou justificação por parte da administração".