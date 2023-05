Taxa de desemprego aumenta para 7,2% no primeiro trimestre

A taxa de desemprego aumentou para 7,2% no primeiro trimestre deste ano, revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).





0,7 pontos face ao trimestre anterior e em 1,3 pontos face a período homólogo.



Estes dados trimestrais não são ajustados de sazonalidade.



O INE tinha revelado que entre janeiro e março a taxa mensal de desemprego, que é corrigida de fatores sazonais,



Mais pessoas em teletrabalho



Por outro lado, "a proporção da população empregada em teletrabalho, isto é, que trabalhou a partir de casa com recurso a

tecnologias de informação e comunicação, foi de 17,9% (881,6 mil pessoas), mais 0,9 pontos percentuais" do que no 4.º trimestre de 2022.



Contudo, o total de pessoas que trabalha em casa (eventualmente sem recurso a tecnologias de informação) é superior: 937 mil ou 19% da população empregada.



(Notícia em atualização) Estes dados trimestrais não são ajustados de sazonalidade.O INE tinha revelado que entre janeiro e março a taxa mensal de desemprego, que é corrigida de fatores sazonais, tinha oscilado entre os 6,9% e os 7% Por outro lado, "a proporção da população empregada em teletrabalho, isto é, que trabalhou a partir de casa com recurso atecnologias de informação e comunicação, foi de 17,9% (881,6 mil pessoas), mais 0,9 pontos percentuais" do que no 4.º trimestre de 2022.Contudo, o total de pessoas que trabalha em casa (eventualmente sem recurso a tecnologias de informação) é superior: 937 mil ou 19% da população empregada.(Notícia em atualização)

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

No final do ano passado a taxa estava nos 6,5%. Trata-se de um aumento deOs dados mostram que o emprego aumentou, quer em cadeia quer na comparação homóloga (mais 23 mil empregados do que há um ano), mas mostram também que o desemprego aumentou ainda mais (mais 71,9 mil pessoas desempregadas do que há um ano).