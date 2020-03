A companhia aérea portuguesa TAP anunciou hoje que a partir de 20 de junho terá um voo direto semanal do Porto para a Ilha do Sal, em Cabo Verde, ao sábado à noite, regressando na madrugada de domingo.

"Os voos partem do Porto aos sábados, às 22:25, com chegada à ilha cabo-verdiana às 00:55, e no sentido inverso partem da Ilha do Sal aos domingos, às 01:45, com chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro às 07:55 (horas locais)", anunciou a TAP, em comunicado, segundo o qual os bilhetes "já foram colocados à venda".

A TAP antecipa-se assim à Cabo Verde Airlines, que em janeiro tinha anunciado a intenção de acrescentar o Porto à lista de destinos.

Em março de 2019, o Estado de Cabo Verde vendeu 51% da Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) por 1,3 milhões de euros à Lofleidir Cabo Verde, empresa detida em 70% pela Loftleidir Icelandic EHF e em 30% por empresários islandeses com experiência no setor da aviação. Foi ainda prevista a venda de 10% da companhia a trabalhadores e emigrantes e os 39% restantes por outros investidores.

Em dezembro, a administração da Cabo Verde Airlines anunciou à Lusa que aumentou para quase 200.000 passageiros transportados nos primeiros oito meses, após o processo de privatização que levou à venda de 51% do capital social da antiga TACV a investidores islandeses.

Os números traduzem-se num crescimento de 85,4% do total de passageiros transportados, face ao mesmo período de 2018.

Entre março e outubro de 2018, a então TACV transportou 107.027 passageiros, enquanto que em igual período deste ano, a agora Cabo Verde Airlines registou 198.457 passageiros.

A frota atual da companhia é composta por aviões Boeing 757-200, garantindo ligações do arquipélago para, nomeadamente, Dacar, Lisboa, Paris, Milão, Roma, Boston, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Salvador, Lagos e Washington.

De acordo com a administração, a companhia perspetiva viajar para Luanda (Angola), bem como outros destinos na África Ocidental, para outras cidades de Portugal, incluindo o Porto, e para Toronto (Canadá).

A estratégia da companhia passa pela instalação, em curso, do 'hub' aéreo no aeroporto internacional Amílcar Cabral, Espargos, na ilha do Sal, fazendo a interligação entre voos da África, Europa, Estados Unidos da América e Brasil.

A Cabo Verde Airlines prevê faturar quase 82 milhões de euros este ano, valor que espera quintuplicar até 2023, para 422 milhões de euros, segundo as projeções da companhia aérea, conforme informação institucional preparada no âmbito da venda de 7,65% do capital social aos emigrantes, concretizada em dezembro.

De acordo com os mesmos dados, a administração da companhia prevê faturar mais de 9.015 milhões de escudos (81,9 milhões de euros) em 2019, valor que deverá subir para 23.473 milhões de escudos (213,2 milhões de euros) em 2020 e para mais de 46.450 milhões de escudos (422 milhões de euros) em 2023.