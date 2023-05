Subscrições da Netflix estão a ser vendidas na "dark web" por dois euros

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Praticamente três meses volvidos desde que a Netflix anunciou o fim da partilha de contas em diversos mercados - entre eles Portugal -, há quem esteja a vender acessos na "dark web". O alerta foi dado pela empresa de cibersegurança Check Point.





"A pesquisa da Check Point identificou vários negócios de venda ilegal de subscrições da Netflix na Dark Web", refere a empresa, numa nota publicada no blogue do site da empresa.Estas subscrições, detalha, estão à venda na rede social chinesa Telegram, pelo valor de 190 rupias indianas, o equivalente a cerca de dois euros. Pelo valor referido, o comprador consegue ter um mês de acesso à plataforma."Este canais promovem acesso e legitimidade total para atrair potenciais compradores", detalha a empresa, alertando que as contas vendidas através deste portal estão "normalmente ligadas a outros cibercrimes".

A Netflix decidiu terminar com o fim da partilha de palavra-passe - que durante anos defendeu ser um ato de amor - por considerar que esta funcionalidade estava a limitar a capacidade de investimento. "Hoje, mais de 100 milhões de residências partilham contas — o que impacta a nossa capacidade de investir em séries e filmes de grande qualidade", referiu, em fevereiro.



A decisão gerou polémica, levando mesmo vários utilizadores a cortarem laços com a plataforma de streaming. De acordo com a Check Point, só em Espanha a empresa perdeu mais de um milhão de subscritores no primeiro trimestre deste ano.

A empresa de cibersegurança deixa, por isso, dicas para evitar que a conta da Netflix seja invadida e roubada. Entre as recomendações está o uso de palavras-passe mais complexas, combinando caratéres e números.





Mas, apesar dos protestos e da discórdia que a decisão gerou entre os utilizadores, a empresa mantém-se fiel à estratégia, tendo na terça-feira anunciado que a medida vai aplicar-se também aos Estados Unidos. No total, serão 100 os países a ver a proibição da partilha de contas.