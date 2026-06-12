Problemas começaram pelas 14h40 e ainda não estão totalmente resolvidos. Queixas dispararam de 25 reclamarações para milhares.

Milhares de utilizadores de redes sociais reportaram esta sexta-feira alguns problemas nas plataformas da Meta, como Instagram, Facebook, Messenger e WhatsApp.



Facebook, Instagram e WhatsApp em baixo em vários países iStockphoto

Segundo o site Downdetector, os relatos começaram por volta das 14h40, não sendo claro quando é que as redes sociais voltaram à normalidade. As falhas foram registadas em Portugal, mas não só. Também outros países, um pouco por todo o mundo, registaram problemas.

O Downdetector registou um aumento acentuado no número de denúncias no Instagram, tendo passado de 25 reclamações para milhares. Ao que tudo indica, terá ocorrido uma falha técnica.

"Estamos cientes de que as pessoas estão atualmente a ter dificuldades em aceder aos nossos serviços. Estamos a trabalhar no assunto", afirmou o porta-voz da Meta, Andy Stone, numa publicação na rede social X.

Mais tarde, escreveu: "Estamos a voltar, embora possa levar um pouco de tempo para que tudo volte completamente ao normal."

We're coming back, though it may take a bit of time for everything to be fully back to normal. https://t.co/bmtG1Mrrr7 — Andy Stone (@andymstone) June 12, 2026

No X (antigo Twitter), vários utilizadores relataram dificuldades em aceder às redes sociais da Meta e houve até denúncias de pessoas que foram desconectadas automaticamente das suas contas e que não conseguiram fazer o login novamente.

Segundo o jornal The Sun, cerca de 68% dos utilizadores relataram ter dificuldades em utilizar as aplicações, enquanto que outros 12% não conseguiram iniciar sessão. Ao invés disso, foi exibida uma mensagem onde se lia: "Ocorreu um erro inesperado".

A Meta ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Apesar de este ser um evento raro, esta não é a primeira vez que as plataformas da Meta ficam em baixo. Em 2021, várias redes sociais ficaram em baixo durante aproximadamente sete horas. Em causa esteve um comando incorreto que resultou num "erro da nossa própria responsabilidade", esclareceu a empresa na altura.