Sonae vai abrir nove lojas da Salsa na Índia

A marca de jeans e vestuário em denim do grupo liderado por Cláudia Azevedo, que está atualmente presente em cerca de 50 países, estreou-se em novembro de 2024 no país mais populoso do mundo, onde tem lojas em Deli, Gurugram, Noida, Mumbai e Bangalore.

Em abril de 2020, poucos dias depois de ter sido decretado o primeiro confinamento no âmbito da pandemia de covid-19, a Sonae anunciava que tinha firmado a controlo integral da Salsa, com a compra dos remanescentes 50% da empresa, no âmbito de uma cláusula prevista no acordo assinado com a Wonder Investments SGPS, de Filipe Vila Nova, o fundador da marca.



Salsa Lojas DR

Os restantes 50% da empresa de Vila Nova de Famalicão responsável pela criação das calças com efeito “push-up” (modelação do corpo feminino), premiada pela Cotec, tinham sido adquiridos pela Sonae quatro anos antes, quando a Salsa estava já presente em 32 países.

Hoje, a marca de jeans e vestuário em denim marca presença em cerca de 50 países, totalizando mais de duas centenas de lojas, das quais nove na Índia, onde acelerou a sua expansão um ano após a entrada no país mais populoso do mundo.

A estreia em território indiano aconteceu em novembro de 2024, com a abertura no Ambience Mall Vasant Kunj, em Deli. Três meses depois, a operação foi reforçada com um segundo espaço em Gurugram (também conhecida como Gurgaon), no Ireo Grandwalk.

“As três recentes aberturas – nas cidades de Deli, Noida e Gurugram – reforçam a presença da marca em localizações comerciais de elevado tráfego e perfil premium, permitindo à Salsa Jeans chegar a um público urbano e cosmopolita”, revela a empresa, esta quarta-feira, 7 de janeiro, em comunicado.

“A India é uma das economias mundiais com maior potencial de crescimento, prevendo-se a entrada na classe média de 80 milhões de famílias até 2030. Assim, será também um dos mercados mais dinâmicos dos próximos anos para o setor da moda”, afirma João Martins, diretor executivo da Salsa Jeans.

“A nossa operação tem vindo a crescer a um bom ritmo, com presença consolidada em várias cidades, confirmando a nossa confiança no mercado, assim como no nosso parceiro, com quem temos vindo a construir esta estratégia de sucesso”, realça o mesmo gestor.

Os nove espaços comerciais da Salsa na Índia estão distribuídos por Deli, com presença no Ambience Mall Vasant Kunj, no Pacific Mall, no Select Citywalk e no Khan Market; pela sua região metropolitana, com dois espaços em Gurugram, a sudoeste da capital, no Ireo Grandwalk e no Ambience Mall, e um espaço em Noida, a leste de Deli; por Mumbai, na costa oeste da Índia, com presença no Phoenix Palladium; e por Bangalore, no sul do país, com um espaço no Orion Mall.

A expansão da Salsa Jeans na Índia é realizada através do modelo de “wholesale” (venda por grosso), em parceria com o grupo Lyskraft, “permitindo à marca crescer no mercado indiano com o apoio de um operador local experiente e próximo do consumidor”, enfatiza a empresa.