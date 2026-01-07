Sonae vai abrir nove lojas da Salsa na Índia

A marca de jeans e vestuário em denim do grupo liderado por Cláudia Azevedo, que está atualmente presente em cerca de 50 países, estreou-se em novembro de 2024 no país mais populoso do mundo, onde tem lojas em Deli, Gurugram, Noida, Mumbai e Bangalore.
Em abril de 2020, poucos dias depois de ter sido
decretado o primeiro confinamento no âmbito da pandemia de covid-19, a Sonae
anunciava que tinha firmado a controlo integral da Salsa, com a compra dos
remanescentes 50% da empresa, no âmbito de uma cláusula prevista no acordo
assinado com a Wonder Investments SGPS, de Filipe Vila Nova, o fundador da
marca.
Salsa LojasDR
Os restantes 50% da empresa de Vila Nova de Famalicão
responsável pela criação das calças com efeito “push-up” (modelação do
corpo feminino), premiada pela Cotec, tinham sido adquiridos pela Sonae quatro
anos antes, quando a Salsa estava já presente em 32 países.
Hoje, a marca de jeans e vestuário em denim marca
presença em cerca de 50 países, totalizando mais de duas centenas de lojas, das
quais nove na Índia, onde acelerou a sua expansão um ano após a entrada no país
mais populoso do mundo.
A estreia em território indiano aconteceu em novembro de
2024, com a abertura no Ambience Mall Vasant Kunj, em Deli. Três meses depois,
a operação foi reforçada com um segundo espaço em Gurugram (também conhecida
como Gurgaon), no Ireo Grandwalk.
“As três recentes aberturas – nas cidades de Deli, Noida
e Gurugram – reforçam a presença da marca em localizações comerciais de elevado
tráfego e perfil premium, permitindo à Salsa Jeans chegar a um público urbano e
cosmopolita”, revela a empresa, esta quarta-feira, 7 de janeiro, em comunicado.
“A India é uma das economias mundiais com maior potencial
de crescimento, prevendo-se a entrada na classe média de 80 milhões de famílias
até 2030. Assim, será também um dos mercados mais dinâmicos dos próximos anos
para o setor da moda”, afirma João Martins, diretor executivo da Salsa Jeans.
“A nossa operação tem vindo a crescer a um bom ritmo, com
presença consolidada em várias cidades, confirmando a nossa confiança no
mercado, assim como no nosso parceiro, com quem temos vindo a construir esta
estratégia de sucesso”, realça o mesmo gestor.
Os nove espaços comerciais da Salsa na Índia estão
distribuídos por Deli, com presença no Ambience Mall Vasant Kunj, no Pacific
Mall, no Select Citywalk e no Khan Market; pela sua região metropolitana, com
dois espaços em Gurugram, a sudoeste da capital, no Ireo Grandwalk e no
Ambience Mall, e um espaço em Noida, a leste de Deli; por Mumbai, na costa
oeste da Índia, com presença no Phoenix Palladium; e por Bangalore, no sul do
país, com um espaço no Orion Mall.
A expansão da Salsa Jeans na Índia é realizada através do
modelo de “wholesale” (venda por grosso), em parceria com o grupo Lyskraft, “permitindo
à marca crescer no mercado indiano com o apoio de um operador local experiente
e próximo do consumidor”, enfatiza a empresa.