Isabel dos Santos vai vender participação no EuroBic

Isabel dos Santos vai sair do capital do EuroBic, anunciou o banco num comunicado enviado esta quarta-feira, 22 de janeiro. De acordo com a instituição financeira liderada por Teixeira dos Santos, a operação de alienação da sua participação foi já iniciada.





"A engenheira Isabel dos Santos tomou a decisão de saída da estrutura acionista do EuroBic", adianta o banco, acrescentando que a "operação de alienação da sua participação foi já iniciada, a qual, face à existência de interessados, tem assegurada a sua concretização a muito breve prazo, sujeita, nos termos da lei, à prévia autorização das autoridades competentes".O EuroBic refere ainda que, "uma vez que tal decisão de saída é definitiva e irá concretizar-se o mais brevemente possível, a acionista renunciou desde já e em definitivo ao exercício dos seus direitos de voto", adiantando que

"os administradores não executivos que exercem funções na estrutura de gestão" de Isabel dos Santos "apresentaram a renúncia aos seus cargos no EuroBic com efeitos imediatos".





"De todas estas decisões foi dado conhecimento prévio ao Banco de Portugal", afirma ainda a instituição financeira.



Isabel dos Santos, que detém uma participação de 42,5% no capital do EuroBic, está agora de saída depois a investigação do consórcio internacional de jornalistas ter revelado que a conta da Sonangol no EuroBic, em Lisboa, terá sido "esvaziada" em 24 horas, passando de ter 57 milhões de dólares para um saldo negativo de 450 mil euros.



(Notícia atualizada às 18:57.)