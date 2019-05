"Infelizmente, estes fechos vão resultar em mil empregos perdidos", adiantou a empresa.



Jamie Oliver, 43 anos, é uma celebridade no Reino Unido devido aos programas de televisão e aos seus livros de culinária. Fundou a marca Jamie's Italian em 2008. "Estou muito triste devido a este desfecho e gostaria de agradecer a todos os funcionários e os nossos fornecedores que estiveram de corpo e alma com este negócio há mais de uma década", disse.

Cerca de mil empregos vão desaparecer no Reino Unido devido ao fecho dos restaurantes de Jamie Oliver , indicou a KPMG, os administradores dos restaurantes. Entre 25 restaurantes, 22 serão encerrados com efeitos imediatos."Todos menos três dos 25 espaços do Grupo fecharam. Tanto os restaurantes Jamie's Italian e o Jamie Oliver's Diner no aeroporto de Gatwick vão continuar a laborar a curto prazo enquanto os administradores exploram opções para o local", indicou a KPMG.