A SIBS reagiu às afirmações sobre as alegadas burlas feitas através da aplicação bancária MB Way, afirmando que as investigações às alegadas burlas estão em segredo de justiça, razão pelos quais não irá dar detalhes sobre as mesmas.Num comunicado enviado às redações, a empresa refere que continua a manter uma "relação estreita com as autoridades com vista a ajudar a prevenir e/ou identificar" situações fraudulentas.A SIBS informa ainda que tem vindo a "reforçar a informação dirigida aos utilizadores alertando-os para não adicionarem números de telefone de terceiros ou desconhecidos ao serviço". De acordo com a empresa, todos os seus serviços possuem têm sistemas de monitorização e deteção de fraude que têm como objetivo reduzir ou ou identificar a ocorrência de situações criminosas.A Polícia de Segurança Pública lançou, esta terça-feira, um alerta para todos os utilizadores do MB Way, explicando que têm vindo a aumentar o número de burlas relacionadas com a referida aplicação. "Existem 99 registos referentes a burlas deste género em 2018, no nosso Sistema Estratégico de Informação. Em 2019, até dia 31 de maio, já existiam 135 registos", revelou a força de segurança numa publicação na sua página na rede social Facebook.De acordo com a PSP, o principal modus operandi dos burlões passa por aproveitar plataformas de venda de objetos online, como o OLX, CustoJusto, entre outros, para entrar em contacto com as vítimas. "Na sequência desse contacto, os burlões convencem as vítimas a dirigirem-se a um ATM para, supostamente, efetuarem o pagamento do objeto via MB Way. Quando conseguem enganar a vítima, aproveitam o desconhecimento que a vítima possui sobre a aplicação MB Way e, através de indicações enganosas sobre os procedimentos a adotarem, conseguem aceder à conta bancária da vítima e fazer vários levantamentos e compras de forma ilegítima", explicou a polícia, reforçando: "[a vítima] convencida de que está a ajudar o potencial comprador a pagar o objeto está, efetivamente, a dar-lhe a capacidade de acesso à conta que está associada ao seu cartão de Multibanco."