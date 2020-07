Santander com prejuízo de 11 mil milhões. Faz provisão de 12,6 mil milhões

O Banco Santander registou um prejuízo recorde no primeiro semestre do ano. Isto depois de ter constituído imparidades de 12,6 mil milhões de euros para fazer face a eventuais perdas provocadas pelo impacto da pandemia.

O prejuízo do banco liderado por Ana Botín - o primeiro na história de 160 anos desta instituição financeira - foi de perto de 10,8 mil milhões de euros, de acordo com os números avançados pelo jornal espanhol Expansión. No mesmo mesmo período do ano passado, o Santander tinha registado lucros de 3,2 mil milhões de euros.Este resultado é justificado pelas imparidades de 12,6 mil milhões constituídas depois de uma deterioração das perspetivas económicas terem forçado o Santander a rever o valor dos ativos de goodwill, mas também dos ativos por impostos deferidos. Este montante cobre ainda o facto de a instituição estimar menos "cash flow" nas unidades do Reino Unido, EUA, Polónia e na Santander Consumer Finance.