Lucros do Santander Portugal caem para 172,9 milhões no primeiro semestre

A margem financeira situou-se em 399,3 milhões de euros, uma redução homóloga de 6,9%, "o que traduz essencialmente a descida das taxas de juro do crédito, num contexto concorrencial ainda elevado e de diminuição da procura de crédito por empresas fora do âmbito das linhas com garantia do Estado, e a gestão da carteira de dívida pública", explica o banco no comunicado.



Por outro lado, as comissões líquidas caíram 5% para 183,1 milhões de euros, o que, segundo o Santander Portugal, reflete "plenamente os efeitos da pandemia sobre a atividade, destacando-se uma redução das comissões sobre crédito, e os impactos da suspensão de um conjunto de comissões, no âmbito das medidas de apoio às empresas e às famílias".



Quanto à carteira de crédito, esta totalizava, no final de junho, 42,1 mil milhões de euros, "com crescimentos de 3,8% face ao período homólogo e de 5,3% em relação a dezembro de 2019, refletindo não só a aplicação de moratórias ao crédito a famílias e empresas como também a elevada produção de linhas de crédito de apoio à economia no contexto da crise sanitária que vivemos".

Já o rácio de Non-Performing Exposure (NPE) situou-se em 2,8% em junho de 2020, registando uma redução de 0,5 pontos percentuais. face ao período homólogo.