Vice-presidente do PSD respondeu a António Costa, que considerou centristas e sociais-democratas os campeões do despesismo. E lembrou que primeiro-ministro trabalhou com Sócrates.

O vice-presidente dos PSD Salvador Malheiro respondeu com contundência às declarações do primeiro-ministro, António Costa, que considerou que CDS e PSD são os vencedores do "campeonato do despesismo". "É preciso ter muita lata", atirou o dirigente social-democrata, relembrando que Costa foi ministro no Governo de José Sócrates.

"Exigir dos outros partidos que tenham contenção no despesismo quando o PS foi o partido que nos levou à bancarrota com um Governo em que António Costa era o número dois de José Sócrates… É preciso ter muita lata para vir agora com este tipo de declarações disse Salvador Malheiro à Rádio Renascença.

Numa conferência de imprensa no Porto, o líder do Executivo considerou que as cativações são um instrumento de gestão normal e necessário para controlar a execução orçamental. "Não ter cativações é o mesmo que possuir um carro sem travões", acrescentou.

À mesma rádio, Salvador Malheiro não escondeu a sua indinação garantindo ficar "estupefacto com as declarações de António Costa sobre as cativações e o que será o papel dos outros partidos no alegado despesismo". "Diria que um Orçamento com cativações é um orçamento quase de governantes que são aldrabões", disse provocatório, rematando: "As cativações representam um cenário em que se promete e direcciona uma fatia do OE para investimento, investimento em educação, investimento em saúde, em infra-estruturas públicas que, depois, não se concretizam".