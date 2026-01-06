Salvador Caetano faz aliança com gigante chinês para conquistar a Europa

O grupo português firmou uma “aliança estratégica” com a Neolix Technologies, empresa sediada em Pequim, líder global no desenvolvimento e fabrico de veículos logísticos autónomos, “abrindo caminho para a transformação da logística inteligente na Europa”.

A Salvador Caetano Auto, líder no setor automóvel em Portugal, com presença em 48 países na Europa, América Latina e África, anunciou uma “aliança estratégica” com a chinesa Neolix Technologies, líder mundial no desenvolvimento e fabrico de veículos logísticos autónomos, os chamados RoboVans.

“Esta importante colaboração representa uma expansão acelerada da Neolix no mercado europeu, com o compromisso de ambas as partes em explorar conjuntamente o futuro da mobilidade inteligente e em impulsionar a modernização dos ecossistemas de logística autónoma em Portugal e além-fronteiras”, afirma a Salvador Caetano Auto, em comunicado.

Ao tirar partido de capacidades complementares, a aliança pretende reforçar o desenvolvimento de soluções de transporte mais sustentáveis e inteligentes na Europa, juntando o ecossistema Caetano Mobility do grupo português à liderança mundial do gigante chinês na condução autónoma de baixa velocidade, com uma rede de implantação global que abrange 15 países e regiões e uma frota de mais de 15 mil veículos em operação.

A aliança estratégica terá início com a exploração colaborativa de cenários de mobilidade autónoma, “com um foco inicial na validação da integração das soluções autónomas de ponta da Neolix em ecossistemas industriais e logísticos”.

Os dois grupos, que anunciaram a aliança no dia de abertura da CES 2026, em Las Vegas, “partilham uma visão de longo prazo” para o avanço da mobilidade autónoma, começando pela implementação de “uma prova de conceito (PoC) em Portugal, na qual se validarão os cenários em consideração”, revela a Salvador Caetano Auto.

“É uma honra formar esta aliança estratégica com a Salvador Caetano Auto na CES 2026, um palco global de inovação. A Europa é um mercado estratégico crucial para a expansão global da Neolix e esta colaboração representa um passo importante na nossa missão de construir um ecossistema global de logística inteligente”, enfatiza Will Zhao, CEO da Neolix.

Como fornecedor “líder de soluções RoboVan”, a Neolix está empenhada “em partilhar as tecnologias comprovadas de condução autónoma e a nossa experiência operacional em grande escala com parceiros globais”, pelo que, “ao unir forças com a Salvador Caetano Auto”, o grupo chinês pretende “não apenas levar soluções inovadoras ao mercado português, mas também colaborar para moldar o futuro da logística inteligente europeia, contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável da região”, sinaliza Will Zhao.

Já Miguel Fonseca, CEO da Caetano Mobility e administrador executivo da Salvador Caetano Auto, destaca que “a Neolix Technologies é líder mundial em mobilidade autónoma no campo da Logística, e a sua força tecnológica e experiência de mercado são amplamente reconhecidas no setor”.

“Estamos muito satisfeitos por formar esta aliança estratégica com a Neolix, que permitirá trazer soluções avançadas de logística autónoma para Portugal e acelerar a transformação das nossas soluções locais de logística urbana”, afiança o gestor português.

Esta colaboração “está alinhada” com o compromisso da Salvador Caetano Auto de “promover o transporte sustentável e inteligente”, com Miguel Fonseca a manifestar o empenho do grupo português “em trabalhar em estreita colaboração com a Neolix para impulsionar a inovação, criar valor e contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de mobilidade inteligente da Europa”.

(Notícia atualizada às 10:31)