Salvador Caetano faz aliança com gigante chinês para conquistar a Europa

O grupo português firmou uma “aliança estratégica” com a Neolix Technologies, empresa sediada em Pequim, líder global no desenvolvimento e fabrico de veículos logísticos autónomos, “abrindo caminho para a transformação da logística inteligente na Europa”.
A Salvador Caetano Auto, líder no setor automóvel em
Portugal, com presença em 48 países na Europa, América Latina e África, anunciou
uma “aliança estratégica” com a chinesa Neolix Technologies, líder mundial no
desenvolvimento e fabrico de veículos logísticos autónomos, os chamados
RoboVans.
“Esta importante colaboração representa uma expansão
acelerada da Neolix no mercado europeu, com o compromisso de ambas as partes em
explorar conjuntamente o futuro da mobilidade inteligente e em impulsionar a
modernização dos ecossistemas de logística autónoma em Portugal e além-fronteiras”,
afirma a Salvador Caetano Auto, em comunicado.
Ao tirar partido de capacidades complementares, a aliança
pretende reforçar o desenvolvimento de soluções de transporte mais sustentáveis
e inteligentes na Europa, juntando o ecossistema Caetano Mobility do grupo
português à liderança mundial do gigante chinês na condução autónoma de baixa
velocidade, com uma rede de implantação global que abrange 15 países e regiões e
uma frota de mais de 15 mil veículos em operação.
A aliança estratégica terá início com a exploração
colaborativa de cenários de mobilidade autónoma, “com um foco inicial na
validação da integração das soluções autónomas de ponta da Neolix em
ecossistemas industriais e logísticos”.
Os dois grupos, que anunciaram a aliança no dia de
abertura da CES 2026, em Las Vegas, “partilham uma visão de longo prazo” para o
avanço da mobilidade autónoma, começando pela implementação de “uma prova de
conceito (PoC) em Portugal, na qual se validarão os cenários em consideração”,
revela a Salvador Caetano Auto.
“É uma honra formar esta aliança estratégica com a
Salvador Caetano Auto na CES 2026, um palco global de inovação. A Europa é um
mercado estratégico crucial para a expansão global da Neolix e esta colaboração
representa um passo importante na nossa missão de construir um ecossistema
global de logística inteligente”, enfatiza Will Zhao, CEO da Neolix.
Como fornecedor “líder de soluções RoboVan”, a Neolix
está empenhada “em partilhar as tecnologias comprovadas de condução autónoma e
a nossa experiência operacional em grande escala com parceiros globais”, pelo
que, “ao unir forças com a Salvador Caetano Auto”, o grupo chinês pretende “não
apenas levar soluções inovadoras ao mercado português, mas também colaborar
para moldar o futuro da logística inteligente europeia, contribuindo para os
objetivos de desenvolvimento sustentável da região”, sinaliza Will Zhao.
Já Miguel Fonseca, CEO da Caetano Mobility e administrador
executivo da Salvador Caetano Auto, destaca que “a Neolix Technologies é líder
mundial em mobilidade autónoma no campo da Logística, e a sua força tecnológica
e experiência de mercado são amplamente reconhecidas no setor”.
“Estamos muito satisfeitos por formar esta aliança
estratégica com a Neolix, que permitirá trazer soluções avançadas de logística
autónoma para Portugal e acelerar a transformação das nossas soluções locais de
logística urbana”, afiança o gestor português.
Esta colaboração “está alinhada” com o compromisso da Salvador
Caetano Auto de “promover o transporte sustentável e inteligente”, com Miguel
Fonseca a manifestar o empenho do grupo português “em trabalhar em estreita
colaboração com a Neolix para impulsionar a inovação, criar valor e contribuir
para o desenvolvimento do ecossistema de mobilidade inteligente da Europa”.
(Notícia atualizada às 10:31)
