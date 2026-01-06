Governo divulga plano de avisos do Portugal 2030 com 3,7 mil milhões a concurso este ano

Plano divulgado pelo Ministério da Economia prevê a abertura de 171 concursos para atribuição de fundos do PT2030 nos próximos 12 meses. Programa de apoio às empresas é o que vai atribuir mais verbas. Até abril, serão lançados os primeiros 100 concursos.
O Governo divulgou esta terça-feira o plano anual de avisos do Portugal 2030, de forma a que as famílias e empresas interessadas possam começar a preparar candidaturas a esses fundos europeus. O plano prevê a abertura de 171 concursos, com uma dotação total de 3,7 mil milhões de euros, a serem distribuídos por diferentes regiões do Continente e áreas temáticas.
Manuel Castro Almeida, EuronextFábio Poço/Movephoto
O programa Compete 2030, focado em apoiar o setor empresarial, destaca-se com o envelope financeiro previsto mais avultado a ser distribuído nos concursos programados para os próximos 12 meses (cerca de 1,3 mil milhões de euros). Seguem-se o Pessoas 2030, dedicado à promoção do emprego e à melhoria de qualificações da população (com quase 1,1 mil milhões), e o Sustentável 2030, que visa apoiar projetos nas áreas da transição energética e climática (com mais de 920 milhões).
"Com mais este plano de avisos continuamos a assegurar o cumprimento dos fundos em áreas prioritárias para Portugal e alinhadas também com as novas prioridades definidas pela Comissão Europeia", refere o Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, citado em comunicado.
Recorde-se que, na última reprogramação do PT2030, o Governo direcionou mais de 2,5 mil milhões de euros para as cinco novas prioridades europeias, nomeadamente defesa, habitação, competitividade, transição energética e resiliência hídrica. O montante redirecionado corresponde a cerca de 10% da dotação global do PT2030 (no valor global de 23 mil milhões de euros), tendo a aposta passado sobretudo pelo reforço de investimentos nas áreas de "competitividade e descarbonização, habitação acessível e resiliência hídrica".
Os concursos previstos incluem não só programas do PT2030 do Continente, mas também do programa do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), que se destina a contribuir para a gestão eficaz dos fluxos migratórios e para o reforço das políticas de asilo e de imigração.
Juntando os programas operacionais regionais dos Açores e Madeira, o plano de avisos prevê ao todo 220 concursos, com uma dotação global de 3,9 mil milhões de euros.
Com base no calendário de avisos divulgado, estarão colocados em concursos 82% dos fundos do PT2030 até ao final do ano, o que equivale a 17,3 mil milhões de euros. No final do ano, o volume de fundos colocados a concursos era de cerca de 13,5 mil milhões, valor que corresponde a 64% do envelope financeiro global do PT2030.
Até abril, está prevista a abertura de 100 concursos, num valor global de dois mil milhões de euros. O Governo afirma que esses 100 concursos previstos vão permitir aos candidatos elegíveis obter financiamento em áreas como a "inovação produtiva, investigação na área digital e biotecnologia, infraestruturas e equipamentos tecnológicos, descarbonização, eficiência energética na habitação social, mobilidade sustentável e gestão da água e conservação de recursos hídricos".
O Governo detalha que, desses 100, 45 são concursos no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no valor de cerca de 1,4 mil milhões; 23 do Fundo Social Europeu Mais (FSE+), 15 do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Agricultura (FEAMPA); 12 do Fundo de Coesão; e 3 do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI).
