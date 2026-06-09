Salário mínimo já vale 91% do salário mediano. BdP alerta para riscos

Oeiras: obra faraónica de Isaltino Morais derrapa €21 milhões
Marco Alves
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Com apenas 115 euros a separem o salário mínimo do salário mediano, o Banco de Portugal alerta para potenciais desincentivos para os trabalhadores, com impactos na economia. Subida expressiva do salário mínimo também reduziu desigualdades.
Depois dos aumentos expressivos dos últimos anos, o salário mínimo nacional atingiu 91% do salário mediano em 2025, aproximando-o da remuneração no centro da tabela salarial em Portugal. As contas foram feitas pelo Banco de Portugal (BdP), que alerta para potenciais desincentivos ao trabalho e à produtividade.
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