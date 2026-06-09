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Mais de um milhão de baixas médicas fazem Estado gastar 2,3 milhões de euros por dia

Jornal de Negócios 09:42
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O valor diário pago pelo Estado por causa das baixas médicas subiu 12% em dois anos.

Mais de um milhão de trabalhadores portugueses pediram baixa médica no ano passado, o que significou que o Estado, através da Segurança Social, teve de pagar 2,3 milhões de euros por dia. Avança o que os subsídios, tanto até 30 dias quanto os mais longos, cresceram no último ano.

Tiago Sousa Dias

De acordo com a informação disponível, as baixas médicas superiores a um ano são aquelas que representaram a maior fatia dos gastos para o Estado. 

Só para as baixas que terminaram até ao final do ano passado, o Estado dispensou 854,6 milhões de euros, o que significa a média diária de 2,3 milhões de euros. O pagamento geral representa também um agravamento de 12% em relação ao montante gasto em 2023 e 2024.

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