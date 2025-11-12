Salário médio anual em Portugal foi de 24.800 euros em 2024, abaixo da média da UE

O Luxemburgo lidera com uma média de 83 mil euros.

O salário médio anual do trabalhador a tempo inteiro em Portugal foi de 24.818 euros em 2024, abaixo dos 39.800 euros medianos na União Europeia (UE), sendo o décimo país com o valor mais baixo, foi esta quarta-feira anunciado.



Portugal é o 10.º país com o salário médio mais baixo da União Europeia João Cortesão

Dados hoje publicados pelo gabinete estatístico da UE, o Eurostat, dão conta de que, no ano passado, o salário médio anual ajustado a tempo inteiro dos trabalhadores na UE era de 39.800 euros, o que representa um aumento de 5,2% em relação aos 37.800 euros registados em 2023.

Em Portugal, este valor foi de 24.818 euros em 2024, o que compara com 23.184 em 2023 e com 21.131 euros em 2022.

Portugal é, assim, o 10.º país com salário anual médio mais baixo, superado por países como Bulgária (15.387), Grécia (17.954), Hungria (18.461), Eslováquia (20.287), Roménia (21.108), Polónia (21.246), Letónia (22.262), Croácia (23.446) e República Checa (23.998).

No conjunto dos países da UE, o salário médio anual ajustado a tempo inteiro mais elevado foi registado no Luxemburgo (83.000 euros), seguido pela Dinamarca (71.600 euros) e pela Irlanda (61.100 euros).