Come-se mais bolos, bebe-se mais cerveja, cidra e vinho rosé. O Verão representa mais de 50% das vendas anuais destes produtos.

E se lhe dissermos que os graus centígrados influenciam as vendas de gin ou de salsichas a vácuo? Mais, e se lhe contarmos que o facto de o calor ter sido brando em Junho, com temperaturas que não passaram dos 25 graus em Lisboa, se reflectiu na compra de cervejas? "Verificamos uma quebra de aproximadamente 6% no mercado total de cervejas em Portugal, em volume, quando comparado com período homólogo (dados de Junho 2018 da Nielsen)", diz-nos fonte oficial do grupo Super Bock.



Mas a meteorologia aponta a luz ao fundo do túnel, com promessas de um Agosto a ultrapassar os 30 oC. E o que tem esta conversa de elevador a ver negócios? Tudo. É que ter mais de 50% das vendas a depender de uns quatro meses de sol e calor é a realidade de empresas como as que produzem bronzeadores ou insecticidas.



Apesar do conselho médico para usar protector solar todo o ano, é no Verão que esta categoria de produtos concentra as suas vendas - são 76% do total do ano, indica um estudo da consultora Nielsen.



Se no top do ranking de categorias que mais dependem do Verão estão os protectores solares, logo a seguir aparecem os insecticidas. Porquê? "A categoria de insecticidas regista mais vendas nos meses de Verão, o que é explicado pelo aparecimento de melgas e mosquitos entre Maio e Setembro, altura em que se concentram cerca de 70% das nossas vendas", diz à SÁBADO o director de marketing da Dum Dum, da Henkel, José Afonso. A Nielsen afirma que 63% das vendas de insecticidas acontecem no Verão.



Mas há outros produtos que atingem o pico durante esta época. Os fatos-de-banho vendem-se sobretudo em Junho, Julho e Agosto. A Calzedonia, marca italiana que inclui a Tezenis, regista 87% da sua facturação em Portugal nesses meses. É a altura crítica, daí o investimento da empresa. "Envolvemos diversos departamentos em acções de preparação antes, durante e após a época, tais como, formações às equipas de vendas, tornando-os autênticos fashion advisors, e a gestão de stock de artigos-tendência e must-haves da estação", disse à SÁBADO o departamento de marketing da empresa. Também se juntam à festa do Verão - quase numa relação causa-efeito entre biquíni e praia - os depilatórios, que têm nesta época o seu recorde de vendas (mais de 40%).



Praia sem gelados também não é a mesma coisa, por isso 58% das vendas da sobremesa acontecem agora. Para a Olá, é obviamente a época mais importante do ano. "Apesar da tendência crescente de consumo de gelados fora do Verão, os quatro meses mais quentes (de Junho a Setembro) ainda concentram 65% das vendas", confirma o responsável pelo marketing da Olá, Pedro Gonçalves.



A marca prepara a estação na Primavera. Não quer correr riscos. "Mesmo no que diz respeito às nossas inovações de Verão, como o Solero Bio Pêssego que lançámos este ano, começamos a publicitar estes produtos bastante cedo (Abril, Maio)."



Festival rima com cevada

A sede por cervejas, águas e sumos também cresce. Cerca de 45% da venda de cervejas regista-se entre Junho e Setembro. "Com base nos dados de 2017, estes quatro meses do ano representaram nas nossas vendas de cerveja e águas cerca de 44%", confirma Nuno Pinto Magalhães, director de comunicação da Sociedade Central de Cervejas, detentora das marcas Sagres e Luso. Este ano os resultados poderão ser menores, como também referiu o grupo Super Bock. "Atendendo às condições adversas que temos sentido em termos climatéricos, prevemos que o impacto destes quatro meses seja menos impactante do que em 2017."



Os refrigerantes e as águas também se vendem mais. A Sumol+Compal vende cerca de 40% nesta altura. "Uma maior procura durante o Verão implica um aumento de produção nos meses que o antecedem e, consequentemente, uma contratação de cerca de 100 colaboradores de modo a assegurar um excelente nível de serviço", diz o presidente da comissão executiva, Duarte Pinto.



Estes números representam também o consumo que os portugueses fazem nas idas a cafés e restaurantes. "No Verão, todos os produtos que analisamos [água, cerveja, gasosas, bolos, snacks, rebuçados e chocolate, entre outros] se consomem mais nos cafés", diz Blandine Meyer, directora comercial da consultora Kantar Worldpanel. Segundo o estudo realizado em 2017, os bolos venderam-se 95% mais em Agosto do que a média do resto ano, as bolachas mais 29%, os snacks salgados mais 21% e os chocolates mais de 28%.



O grupo Super Bock também sente um aumento de vendas nesta época. "O período de Verão é o mais significativo para o mercado das bebidas refrescantes, independentemente da categoria. Para o Super Bock Group, estes meses representam mais de 50% das nossas vendas anuais", diz fonte oficial.



Como é que se explica este fenómeno? Com os festivais de música e festividades locais e regionais. As férias também ajudam. "Acresce que este continua a ser o período do ano em que os portugueses centralizam as suas férias e, claro, não podemos deixar de referir o boom turístico que se faz sentir. São de facto todas estas circunstâncias que propiciam o consumo, contribuindo para as vendas serem mais relevantes durante o Verão."



No ranking dos produtos que mais dependem do Verão, encontramos ainda as cidras. E uma das principais marcas - que detém uma quota de mercado que ultrapassa os 80%, segundo a Nielsen - é a Somersby, do Super Bock Group. "A Somersby integra o mercado das bebidas refrescantes e, como tal, é também no Verão que as suas vendas são mais significativas." Uma tendência com pouco mais de sete anos, uma vez que o grande consumo de cidras só começou em 2011.



Os grelhados são reis

"Eu gosto é do Verão/ De passearmos de prancha na mão./ Saltarmos e rirmos na praia/ De nadar e apanhar um escaldão./ E ao fim do dia, bem abraçados/ A ver o pôr-do-sol/ Patrocinado por uma bebida qualquer." Os Fúria do Açúcar acertaram em cheio na bebida a ver o pôr-do-sol. Falta só acrescentar o churrasco. É que tudo o que tenha a ver com esta arte sobe nestes meses. Até as salsichas a vácuo concentram nestes 120 dias, 40% das suas vendas.



Já entre os peixes, a sardinha é a rainha. Segundo dados da Docapesca, que gere os portos e lotas do País, é a espécie mais vendida em todas as lotas, entre Junho e Setembro - mais de 11 milhões de quilos. Se o parecer científico do Conselho Internacional para a Exploração do Mar, que aconselhou a proibição da pesca da sardinha no próximo ano para reposição de stock for acatado, os portugueses vão ter dificuldade em adaptarem-se. Segue-se o carapau, a cavala e, entre os crustáceos, o berbigão.



Outro dos produtos com mais procura no Verão são os preservativos. "No nosso mercado existem diversos momentos do ano fundamentais e o Verão é um deles. O calor é importante neste mercado", garante a directora de marketing da Control, Patrícia Nunes Coelho. As vendas disparam em Agosto e Setembro. "Estamos a falar de cerca de 25% das vendas anuais entre Junho e Setembro." Depois do Anticiclone dos Açores ter pregado uma partida a quem foi de férias em Junho e Julho, ainda há tempo para equilibrar as contas e aproveitar um calor acima dos 30ºC.



Artigo publicado originalmente na edição nº 744 da SÁBADO, de 2 de Agosto de 2018.