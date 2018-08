Pessoas que não ingerem bebidas alcoólicas têm maior probabilidade de desenvolver demência do que as que bebem moderadamente. A garantia é dada por investigadores que afirmam ainda que a bebida com maiores benefícios é o vinho.

Um estudo realizado por uma equipa de investigadores da University College London e do Instituto de Saúde francês descobriu que a abstinência de álcool, tal como o consumo excessivo, aumenta a probabilidade de se desenvolver demência precoce.

"Nós mostrámos que a abstinência e consumo em excesso a longo prazo podem aumentar o risco de demência", escreveram os autores, citados pelo Independent. E acrescentaram: "Visto que se espera que triplique o número de pessoas com demência até 2050 e não há uma cura, a prevenção é essencial".

Os investigadores afirmam que a abstinência aumenta em 45% as hipóteses de se ter demência. Por outro lado, as pessoas que bebam mais do que uma garrafa e meia de vinho por semana também aumentam as hipóteses de vir a ter problemas de memória.



Participaram no estudo mais de 9.000 pessoas do Reino Unido, tendo sido registados ao longo de 23 anos 397 casos de demência nos participantes. O estudo defende que as pessoas que se abstiveram totalmente de álcool aumentaram o risco de demência em 67%, os que se abstiveram na meia-idade um crescimento em 45% e 50% nos que estavam a reduzir.

Além disso, o estudo descobriu que os abstémios também aumentavam o risco de diabetes, doenças cardiovasculares e capacidades cognitivas. Já se provou que beber álcool com moderação reduz o colesterol e os níveis de tensão arterial.

Porém, é preciso analisar os dados com cuidado. Os autores do estudo dizem que é quase impossível encontrar uma causa definitiva. Para isso, seria necessário fazer um estudo com muitos mais participantes, em que eles são escolhidos aleatoriamente para pararem de beber e reforçarem as quantidades que consomem.

"O vinho, além do álcool, pode ter efeitos neuro protectores e prevenir doenças cardiovasculares", afirma a doutora Sevil Yasar da Escola de Medicina John Hopkisn nos EUA, citada pelo jornal.

A líder de investigação do Alzheimer’s Research UK esclarece: "As pesquisas futuras precisarão de examinar hábitos de consumo durante toda a vida. Isso ajudará a saber mais sobre a relação entre álcool e demência".