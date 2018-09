A empresa italiana de brinquedos, Clementoni, que começou numa garagem nos anos 60 com jogos de tabuleiro, aposta na tecnologia e na programação. A primeira loja mundial da marca abriu agora em Portugal.

Encontrar brinquedos que as crianças gostem, mas que sejam educativos. É esse o desafio da empresa italiana com 55 anos, Clementoni. Depois dos jogos de tabuleiro, os robôs são agora uma parte imprescindível do negócio criado por Mario Clementoni.



Um deles é Doc Robô, desenvolvido pelo Instituto Politécnico de Milão, e que encontramos em várias escolas portuguesas. Aliás, já mais de 4 mil crianças, de cerca de 100 jardins-de-infância, trabalharam com ele através do projecto Kids Media Lab, de Maribel Miranda, Investigadora da Universidade do Minho/Aveiro. "Decidi criar um projecto que tivesse continuidade e que começasse desde cedo. Quando programamos um robô estamos a expressar um pensamento sequencial, ou seja, o objecto vai de um ponto até outro e é a criança que o orienta", explica Maribel Miranda. Como funciona? O boneco anda em cima de um tapete e tem tarefas para cumprir, tão simples como caminhar até uma cor.



A empresa só apostou no mercado português há oito anos. "No início tínhamos muitas dúvidas porque o valor do mercado na Europa Ocidental é claramente o mais baixo e eles tinham algumas dúvidas se valia a pena fazer esse investimento em Portugal. Em 2010, arrancou a Clementoni Portugal e superou as previsões por parte da empresa", diz Hélder Pernas, director-geral da Clementoni Portugal. Em 2017, as vendas cresceram 18%, de acordo com dados da empresa de estudos de mercado, GfK. E a empresa portuguesa facturou 10 milhões.



A última aposta foi a inauguração da primeira loja ao nível mundial. Tudo isto resulta de uma parceria com o Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, que além da loja receberá workshops de robótica e cursos de formação para professores.



