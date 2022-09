SÁBADO volta a liderar televisão por cabo

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Com efeito, o formato, da responsabilidade editorial da revista, registou 3,7% de audiência média, e 7,9% de share, equivalente a 354 mil espectadores a acompanhar o programa em permanência.Um share que iguala o resultado do programa da semana anterior.No resultado diário, a CMTV voltou a ser a estação nacional de informação preferida dos portugueses, com mais audiência que os seus concorrentes, o que acontece há 143 dias consecutivos sem qualquer interrupção.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.