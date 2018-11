SÁBADO é a newsmagazine mais lida na Internet

Últimos dados de audiências mostram que o site da revista está entre os mais lidos em Portugal. Grupo Cofina lidera audiências.

A revista SÁBADO lidera na Internet no universo das newsmagazines, de acordo com os números mais recentes do netAudience da Marktest, o único sistema de medição de audiências de sites portugueses. Em Setembro, a SÁBADO foi o 11.ª site com maior reach (audiência de individuos) em Portugal, atingindo um milhão e 260 mil utilizadores.



Com este resultado, que tem em conta novos parâmetros de medição de audiência, como a deduplicação de utilizadores e um maior controlo de qualidade na recolha, a revista SÁBADO consolidou a sua posição de liderança na imprensa portuguesa, chegando perto do 10.ª lugar com 1.260.419 de utilizadores (14,7%).



Sob estas novas variáveis, a Cofina tornou-se no maior grupo de comunicação social de Portugal. No total, os sites da Cofina foram visitados em Setembro por 38% dos leitores nacionais (três milhões e 252 mil utilizadores), ultrapassando a Global Media. O Correio da Manhã, o mais lido em Portugal, teve um reach de dois milhões e 491 mil (29,1%), seguido pelo Record que obteve um milhão e 474 mil (17,2%). O terceiro site com o maior reach do grupo foi a SÁBADO, seguido pela Flash (13,0%) e o Jornal de Negócios (12,8%).



Esta não é a primeira boa notícia para a revista SÁBADO em 2018. Segundo os dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem, foram oito meses de liderança ininterrupta nas vendas em banca. De Janeiro a Agosto deste ano, a SÁBADO manteve-se como a newsmagazine preferida dos portugueses nas bancas, com uma média de 22 mil exemplares vendidos semanalmente, mais quatro mil do que a sua principal concorrente, a Visão.