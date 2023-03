Funeral de Rui Nabeiro vai decorrer na Igreja Matriz de Campo Maior

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu em Lisboa. Tinha 91 anos.

As cerimónias fúnebres do empresário Rui Nabeiro, que morreu hoje aos 91 anos, vão decorrer na Igreja Matriz de Campo Maior (Portalegre), a partir das 12:00 de segunda-feira, divulgou a família.



Em comunicado, a família do empresário indica ainda que a missa de corpo presente será realizada terça-feira, pelas 12:00, na Igreja Matriz de Campo Maior, seguindo-se o cortejo fúnebre em direção ao Cemitério Municipal de Campo Maior.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

