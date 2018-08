BMW quer “roubar” Bayern de Munique à Audi

A rivalidade entre BMW e Audi também já chegou ao futebol. Segundo a publicação Bild, a BMW quer comprar a participação da Audi no Bayern de Munique, um dos gigantes do futebol europeu.

De acordo com a referida publicação, a fabricante de Munique quer comprar os 8,33% de acções do emblema bávaro que actualmente pertencem à Audi, numa operação que poderá superar os 100 milhões de euros.

O mesmo jornal alemão adianta que esta operação conta com o apoio da direcção do Bayern de Munique, que veria com bons olhos este "divórcio" com a marca dos quatro anéis, sobretudo depois dos mais recentes avanços na investigação do escândalo do Dieselgate que levaram Ruper Stadler, CEO da Audi, à prisão.

As acções do Bayern de Munique estão divididas numa parte de 75%, que pertence ao próprio clube, e em três parcelas de 8,33% (por lei não podem ultrapassar os 10%) controladas pelos três principais patrocinadores do clube: Allianz, Adidas e Audi.