Nova investigação de Ana Leal sobre a máfia de taxistas brasileiros que burla clientes no Cais do Sodré.

O programa “Repórter Sábado” voltou a liderar o segmento da informação com a emissão de nova investigação de Ana Leal, ontem à noite, no canal NOW.



“Repórter Sábado” e NOW de novo líderes domingo à noite

O “Repórter Sábado”, que visou a máfia de taxistas brasileiros que burla clientes no Cais do Sodré, obteve uma audiência média de 144.700 espectadores a cada minuto, o que equivale a 3,7% de share.

Atrás do NOW, neste horário, ficaram tanto a CNN, que alcançou apenas 117400 espectadores a cada minuto e 3% de share, como a SIC Notícias, ainda mais distante do canal NOW. O canal de informação da SIC obteve 86.900 espectadores e 2,2% de share, no horário.

Já na véspera, sábado à noite, o “Repórter Sábado” tinha liderado o segmento de informação no cabo.

O Now é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos do Record, do Negócios, da Máxima e da Sábado. Está presente na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

As audiências citadas são da responsabilidade da GFK.