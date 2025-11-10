Vai viajar na Ryanair? A partir de dia 12 só são aceites cartões de embarque digitais

A medida faz parte do processo de "transformação digital da Ryanair", que quer melhorar a experiência de viagem dos seus mais de 206 milhões de clientes anuais.

A partir desta quarta-feira, os passageiros da Ryanair vão deixar de poder descarregar e imprimir o cartão de embarque físico. Para poderem viajar, os passageiros da companhia aérea irlandesa apenas vão poder apresentar o cartão de embarque exclusivamente digital, gerado na aplicação "myRyanair" ou no site da transportadora, avança o Expansión.



Conferência de imprensa da Ryanair com microfones e executivo

A medida faz parte do processo de "transformação digital da Ryanair", que quer melhorar a experiência de viagem dos seus mais de 206 milhões de clientes anuais. A companhia aérea "low-cost" garante que "quase 80%" dos seus passageiros já utilizam cartões de embarque digitais e que a mudança vai permitir uma "experiência de viagem mais rápida, inteligente e sustentável".

A Ryanair estima que o fim do cartões de embarque físicos pode evitar o uso de "cerca de 300 toneladas de papel por ano".

Após o check-in online, o cartão de embarque digital ficará disponível na aplicação da Ryanair e será possível aceder ao documento offline, ou seja, mesmo sem wi-fi ou ligação aos dados móveis.

A companhia aérea tem estado a digitalizar a experiência de viagem dos seus passageiros. Já é possível solicitar comida e bebida pelo telemóvel e consultar em tempo real informação sobre envios, portas de embarque e atrasos.