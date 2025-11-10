Bolsas europeias em alta confiantes no fim do shutdown nos EUA

Esta manhã o EuroStoxx 600 estava a subir 1,04% para 570,68 pontos.

As principais bolsas europeias abriram esta segunda-feira com ganhos significativos superiores a 1%, impulsionadas pelas esperanças de um acordo que ponha fim ao 'shutdown' da Administração dos EUA, que se tornou o mais longo da história.



Bolsas europeias 'animaram' perante a perspetiva do fim do shutdown dos EUA AP

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,53%, 1,18% e 1,37%, enquanto as de Madrid e Milão se valorizavam 1,06% e 1,33%.

A bolsa de Lisboa mantinha a tendência da abertura com o principal índice, PSI, também subir mais de 1%, designadamente 1,21% para 8.285,76 pontos, contra um novo máximo desde janeiro de 2010, de 8.484,01 pontos em 05 de novembro.

Depois de terem fechado em baixa na última sexta-feira, os mercados do Velho Continente tentam recuperar parte do que perderam, impulsionados pelos ganhos apontados pelos futuros dos principais indicadores de Wall Street.

E isto, depois de o Senado dos Estados Unidos ter conseguido, após 40 dias de paralisação da Administração, aprovar em votação de procedimento o avanço para um projeto de lei que permita desbloquear fundos para reabrir o Governo federal.

O Dow Jones terminou na sexta-feira a subir 0,16% para 46.987,10 pontos, contra 47.706,37 pontos em 28 de outubro, um novo máximo desde que foi criado em 1896.

O Nasdaq, índice de cotadas de alta tecnologia, fechou a recuar 0,21% para 23.004,54 pontos, contra o novo máximo de sempre, de 23.958,47 pontos, verificado em 29 de outubro.

O Senado conseguiu os 60 votos necessários para avançar para um compromisso que permita pagar aos funcionários e às agências federais, depois de oito senadores democratas decidirem romper a disciplina do seu partido para permitir estender o orçamento até 30 de janeiro.

Este facto também impulsionou os ganhos na Ásia (o Nikkei de Tóquio subiu 1,26%, o índice Hang Seng de Hong Kong, 1,55%, e o de Xangai, 0,53%), e depois na Europa, onde o euro subiu e está a ser negociado a 1,1576 dólares.

Hoje a única publicação de destaque é a do centro para a pesquisa económica europeia (ZEW) sobre o índice de confiança do investidor na Alemanha em novembro; o preço do petróleo Brent, referência na Europa, sobe 0,79%.

O Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, para entrega em janeiro de 2026, está a avançar para 64,14 dólares, contra 63,63 dólares na sexta-feira.

O preço do ouro, historicamente considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, estava hoje a subir com a onça a ser negociada a 4.077,89 dólares, contra 4.001,26 dólares na sexta-feira e o atual máximo de sempre, de 4.347,86 dólares, verificado em 20 de outubro.

No mercado de dívida, os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha subiam para 2,690%, contra 2,665% na sexta-feira, bem como os de França, para 3,471%, contra 3,462% no final da semana passada e o máximo de 3,600% em 25 de setembro.

O euro avançava para 1,1576 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1566 dólares na sexta-feira e o novo máximo de quatro anos, de 1,1865 dólares, verificado em 16 de setembro.