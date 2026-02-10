“Houve empresas do setor automóvel com danos significativos”

ACAP está a acompanhar as empresas do setor automóvel que foram castigadas pela tempestade que atingiu a região centro. A avaliação dos estragos será feita na próxima semana.

A Kristin derrubou muitos negócios, dos mais variados setores de atividade. As empresas do setor automóvel não escaparam, com Helder Pedro a apontar para “danos significativos”. Contudo, o secretário-geral da ACAP diz que a avaliação será feita na próxima semana.



carros automoveis veiculos automovel João Cortesão

“Logo no dia seguinte [à passagem da Kristin] entrou em contacto com os associados para perceber impacto”, disse Helder Pedro, no Balanço Anual do Mercado, realizado na sua sede. E “estamos a ajudar as empresas no processo de acesso aos apoios” criados entretanto.

“Sabemos que houve empresas com danos significativos”, acrescentou o responsável, notando que a depressão impactou tanto do lado comercial, do comércio de veículos, como “os centros de resíduos”, da rede Valorcar.

O secretário-geral da ACAP lembrou também que a destruição impactou muitas empresas fornecedoras de componentes para a indústria automóvel, nomeadamente para as fábricas nacionais.

“Sabemos que alguns fornecedores da Autoeuropa e de outras fábricas estão naquela zona”, disse. Temos um “cluster significativo nos componentes”, reconheceu.

“Temos na próxima semana reunião para balanço que pode ter na produção” nacional, acrescentou, isto depois de na mesma apresentação ter sido sublinhada a produção de 341 mil unidades. “Haverá uma avaliação”, garantiu