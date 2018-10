De acordo com o ministro das Finanças, Mário Centeno, a taxa reduzida do IVA deverá ainda abranger mais de 1,4 milhões famílias no fornecimento de gás.

A taxa reduzida do IVA na componente fixa para os consumidores com potência contratada mais baixa deverá abranger mais de três milhões de famílias no fornecimento de electricidade e 1,4 milhões no gás, disse esta terça-feira o ministro das Finanças.



"A questão da electricidade chega a 3.165 milhões de casas ou contadores", sendo que uma família pode ter vários contadores, disse o ministro das Finanças, Mário Centeno, na comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, onde esteve esta tarde a ser ouvido no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).



Segundo adiantou, a medida irá também beneficiar "1.451 milhões [de famílias] no gás".



"Em termos de impacto no imposto pago, o alívio no esforço sobre esse imposto depende obviamente do consumo -- estamos a falar na redução na componente fixa da factura -- que nas nossas estimativas podem ir entre 10 a 20% naquilo que é o imposto total pago pelas famílias na sua factura", acrescentou Centeno.



Em causa está a medida prevista no OE2019 que estabelece a redução da taxa de IVA de 23% para 6% aplicável à componente fixa dos fornecimentos de electricidade e gás natural, mas apenas para os consumos mais baixos.



A medida permitirá uma alteração da taxa de IVA para potências contratadas de electricidade até 3,45Kva e consumos em baixa pressão de gás natural que não ultrapassem os 10.000m3 anuais.



Segundo os cálculos da consultora Deloitte, a redução mensal na factura da electricidade e gás não chegará aos dois euros por agregado familiar.



Em Outubro de 2011, com a 'troika', a taxa de IVA aplicável à energia elétrica e ao gás natural foi alterada, de 6% para 23%.