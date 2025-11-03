Mais de 40 mil beneficiários com apoio à renda suspenso devido a "incongruências"

Milhares de inquilinos considerados elegíveis para receber o apoio extraordinário à renda acabam de ver terminar mais um mês sem que o subsídio lhes tenha sido pago dentro dos prazos prometidos.

Dois anos depois, ainda há beneficiários do apoio à renda que nunca o receberam e mais de 40 mil beneficiários do apoio à renda viram-no suspenso devido a "incongruências" nos dados considerados para o seu cálculo, escreve, esta segunda-feira, o Público.

A garantia de que os pagamentos em atraso seriam liquidados durante o mês de outubro foi dada pelo próprio Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) - entidade responsável pela gestão deste apoio - e antes disso, o ministro das Infraestruturas e da Habitação tinha prometido que os apoios em falta seriam pagos, e com retroativos, em setembro, mas as promessas voltaram a não ser cumpridas.

Escreve o jornal que muitas das pessoas que viram o apoio suspenso não sabem, sequer, qual a razão para essa suspensão, já que, em muitos casos, não lhes é apresentada uma justificação. Algumas, consideradas elegíveis desde o início do programa, nunca chegaram a receber qualquer montante.