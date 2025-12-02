Sábado – Pense por si

Quatro décadas de café

Sofia Parissi
Sofia Parissi 23:00

A paixão de Ângelo Marçal pelo café nasceu em Angola na década de 1950, mas foi em Portugal que criou a Portela Cafés. Este ano, a marca celebra 47 anos de existência.

Em julho deste ano, a Portela Cafés renovou a sua loja no Centro Comercial da Portela, no mesmo ano em que assinala 47 anos de existência. Foi ali, num dos primeiros centros comerciais a ser construídos em Portugal, que a história da marca começou, mas a ligação do fundador ao setor do café é mais antiga. 

