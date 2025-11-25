Sábado – Pense por si

'Expropriados de Abril': o livro que relata os bastidores de ocupações, nacionalizações e conspirações

Livro conta os bastidores das “ocupações, nacionalizações e conspirações que abalaram o tecido empresarial português” após a Revolução. O 25 de Novembro, há cinquenta anos, foi o fim do pesadelo para as grandes famílias e grupos económicos

Em 2005, a propósito dos 30 anos do 25 de Novembro de 1975, Filipe S. Fernandes e Hermínio Santos publicaram o livro Excomungados de Abril, sobre o dia a dia das grandes empresas e empresários no período conturbado do pós-25 de Abril de 1974, com epicentro no Verão Quente e fim no mês de novembro que trouxe o País para a acalmia.

