PT Eletrónica: burla ou atrasos do fornecedor?

Catarina decidiu remodelar a sua cozinha e precisava de comprar novos eletrodomésticos. Procurou pelos sites de venda habituais, mas chamou-lhe a atenção a oferta da PT Eletrónica, um site especializado em aparelhos tecnológicos. Lá encontrou uma placa de fogão a um preço bastante mais convidativo do que os restantes. Confiou no vendedor e mandou vir a placa em maio. Há meses que a mesma está para chegar e Catarina suspeita ter sido vítima de burla (como vários outros clientes), mas a empresa garante que foi um problema com o fornecedor e que vai solucionar todas as reclamações até janeiro.



O Portal da Queixa - uma rede social online de consumidores que permite apresentar reclamações sobre uma determinada empresa - dá conta de que recebeu, desde março deste ano, 1.215 reclamações contra a PT Eletrónica. Já o portal de reclamações online da Deco mostra que recebeu 332 reclamações no mesmo período de tempo. A Deco dá conta de que metade das reclamações foram encerradas, enquanto no Portal das Queixas essa percentagem sobe para os 59,9%.



Catarina partilhou com a SÁBADO os vários emails trocados com a PT-Eletrónica. O primeiro em que a empresa assume a receção do pagamento, um segundo em que Catarina pede para trocar o item comprado por um mais barato (e a devolução do valor que ficaria em falta) e uma compra posterior. No total foram quase mil euros que Catarina gastou com a PT Eletrónica, isto no início de junho. Um mês depois, recebeu um email da PT-Eletrónica (que se comprometia a entregar artigos no máximo em dez dias): "Vimos por este meio informar que, até à data, não nos foi ainda possível realizar a expedição da sua encomenda".



Um mês depois, em agosto, surge um novo email onde contactavam a cliente informando-a de que ainda não tinham conseguido expedir a encomenda, alegando "fatores externos à empresa", já que a empresa alemã que os fornecia estava com dificuldade em "cumprir com os prazos estabelecidos". "Caso lhe seja completamente impossível, agradecemos que nos faça chegar um e-mail com o pedido de cancelamento, para ser enviado para o respetivo departamento e posteriormente ser ressarcido do valor da encomenda", explicavam.



A resposta de Catarina foi no sentido de receber o reembolso. "De facto, de momento não me é possível aguardar pela entrega da encomenda", explicou, comprometendo-se a voltar a comprar eletrodomésticos na PT Eletrónica no futuro. A empresa respondeu, informando que em breve receberia "um email com todas as informações para prosseguir com o cancelamento". Já no final de setembro, depois de um novo email a pedir o reembolso, informaram Catarina que só o poderiam fazer depois de terem um número de IBAN (que já havia sido enviado previamente).



A resposta veio sob a forma de uma ameaça, com Catarina a dizer ter sido vítima de uma burla e informar que iria pôr a sua advogada a tratar do asssunto. Tinha-se apercebido de dezenas de outros casos semelhantes ao seu em vários fóruns online. "Vimos por este meio, acusar a receção do seu comprovativo de IBAN e confirmar o início do processo de reembolso. Neste momento, basta aguardar, a sua encomenda passará para o estado 'Cancelada' e num prazo máximo de 14 dias úteis irá receber o valor da sua encomenda na conta bancária indicada", foi a resposta recebida, a 20 de setembro.



Duas semanas depois, Catarina continua sem receber o reembolso e a empresa deixou de responder às suas chamadas.



A morada falsa

Um dos motivos que levou Catarina a acreditar estar a ser vítima de burla foi a morada da empresa. No site afirmam estar no Malhoa Plaza, um imóvel na Avenida José Malhoa, em Lisboa, que acolhe vários escritórios. Só que a empresa não está neste edifício. "Chegámos a subarrendar lá um espaço, mas entretanto saímos de lá", explica uma representante da PT Eletrónica em declarações à SÁBADO. Ainda não corrigiram a morada no site e também não informaram onde estavam atualmente sediados. Mas prometeram que iriam atualizar a morada em breve.



A empresa explicou ainda que está a resolver o problema de vários dos seus clientes, reencaminhando para a taxa de sucesso das reclamações tanto no Portal da Queixa como na Deco Proteste. Segundo a representante da PT Eletrónica, conseguiram começar a resolver maior parte das reclamações e esperam ter mesmo todas resolvidas até janeiro do próximo ano.



A PT Eletrónica confirmou a teoria de que os atrasos estavam relacionados com o fornecedor alemão. "Nós somos uma empresa de drop-shipping [não tem produtos em stock, só os encomenda diretamente ao produtor] e tivemos problemas com o nosso fornecedor alemão", explicou a representante oficial da empresa.



Informou ainda que a empresa recebeu uma inspeção por parte do Núcleo de Investigação Criminal da GNR que concluiu que não havia indícios de burla. Questionada pela SÁBADO sobre estas declarações, a GNR não respondeu até à publicação deste artigo.



Rita Nina, sócia da firma de advogados AFMA, explica à SÁBADO que "nos termos da legislação aplicável aos contratos celebrados à distância, salvo acordo em contrário entre as partes, o fornecedor de bens deve dar cumprimento à encomenda no prazo máximo de 30 dias, a contar do dia seguinte à celebração do contrato". Se o contrato não for cumprido, "o fornecedor de bens deve informar o consumidor desse facto e reembolsá-lo dos montantes pagos, no prazo máximo de 30 dias a contar da data do conhecimento daquela indisponibilidade". Caso tal não aconteça, "o fornecedor fica obrigado a devolver em dobro, no prazo de 15 dias úteis", adianta a advogada.