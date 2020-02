A taxa de desemprego baixou para os 6,5% no ano passado, descendo 0,5 pontos percentuais face a 2018 e atingindo um mínimo de 2003. A meta do Governo era terminar 2019 nos 6,4%. Os dados foram divulgados esta quarta-feira, 5 de fevereiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)."A população desempregada, 339,5 mil pessoas, diminuiu 7,2% (26,4 mil) em relação ao ano anterior, enquanto a população empregada, 4 913,1 mil pessoas, aumentou 1,0% (46,4 mil)", explica o gabinete de estatísticas no destaque. Face ao pico do desemprego em 2013, o número de desempregados já baixou 515,7 mil pessoas.Apesar dos dados continuarem a apontar para uma melhoria do mercado de trabalho, estes também mostram que o ritmo já não é mesmo. Tal como refere o INE, este foi o menor decréscimo do número de desempregados observado desde 2014, quando a população desempregada começou a diminuir.A queda do desemprego foi particularmente notória na faixa etária mais jovem e entre os desempregados de longa duração. A taxa de desemprego jovem baixou dois pontos percentuais para os 18,3% e a proporção de desempregados de longa duração baixou 1,2 pontos percentuais para os 49,9%.Também a registar uma redução, mas mais tímida está o grupo dos jovens que não tinham emprego nem estavam a estudar ou em formação ("nem nem") que baixou 0,4 pontos para os 9,5%.Para 2020, a meta do Governo para a taxa de desemprego é de 6,1%.No quarto trimestre do ano passado, a taxa de desemprego fixou-se nos 6,7%, mais 0,6 pontos percentuais face ao terceiro trimestre no qual foi alcançado um mínimo de 2003 . Em termos homólogos, a taxa ficou igual aos 6,7% registados no quarto trimestre de 2018."A população desempregada, estimada em 352,4 mil pessoas, aumentou 9,0% (29,0 mil) em relação ao trimestre anterior e 0,9% (3,3 mil) em relação ao trimestre homólogo de 2018", escreve o INE, referindo que a população empregada, 4 907,6 mil pessoas, diminuiu 0,8% (40,2 mil) em relação ao trimestre anterior.Esse aumento percentual da população desempregada face ao trimestre anterior foi o maior desde o quarto trimestre de 2011. Em termos homólogos, foi o primeiro aumento desde 2013.Focando apenas neste trimestre, a taxa de desemprego dos jovens aumentou 1,6 pontos face ao trimestre anterior para os 19,5%. Já a proporção de desempregados de longa duração baixou 4,6 pontos percentuais para os 47,8%.