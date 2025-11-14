Pressão turística atinge novos máximos em Lisboa e Porto

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Os indicadores de pressão turística nos municípios de Lisboa e Porto voltaram a tocar novos máximos no ano passado, avança esta sexta-feira o Público com base em dados disponibilizados pelo Turismo de Portugal.



Rua de Santa Catarina, Porto

Segundo o jornal, em Lisboa o indicador de densidade turística subiu 3,8%, para passar a situar-se em 431,1 dormidas por quilómetro quadrado. Já no Porto, o aumento foi maior, de 7%, para uma relação de 415,3 dormidas por quilómetro quadrado.

São estes os dois concelhos nacionais com maior densidade de turismo nos indicadores que têm por base dados do Instituto Nacional de Estatística, excluindo porém unidades de alojamento com menos de dez camas, que constituem a maioria, lembra o diário.

Já no que diz respeito a intensidade turística (dormidas por habitante), Albufeira sente a maior pressão, com 43,3 dormidas por 100 habitantes, com uma ligeira diminuição face a 2023. Porto Santo tem a segunda maior intensidade turística a nível nacional, de 24 dormidas diárias por 100 habitantes, igualmente com redução do indicador no último ano.